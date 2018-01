Infomédiaire Maroc – Anne Lapierre, associée responsable du département énergie de Norton Rose Fulbright à Paris et co-responsable du bureau de Casablanca, a été nommée au comité exécutif de Norton Rose Fulbright à compter du 1er janvier 2018.

Associée chez Norton Rose Fulbright depuis 2000, Anne Lapierre était, jusqu’à cette nomination, membre du conseil de surveillance de Norton Rose Fulbright LLP (depuis 2011) et du partnership committee de la Verein Norton Rose Fulbright (depuis 2014).

Elle était également responsable du secteur énergie pour la région Europe Moyen-Orient Afrique. Pour rappel, Le magazine Jeune Afrique l’a classée 15ème parmi les 50 avocats les plus influents en Afrique francophone, et elle a également été classée parmi les femmes les plus influentes du secteur de l’énergie éolienne par la revue britannique A Word About Wind.

Rédaction Infomédiaire