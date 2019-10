Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du résistant feu Messaoud Agouzzal, décédé samedi à l’âge de 89 ans.

Dans ce message, le Souverain exprime à la famille du défunt, et à travers elle à tous ses proches et amis, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion face à cette perte cruelle imparable, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience, consolation et réconfort.

Le Roi dit se remémorer avec considération les hautes qualités humaines du défunt, en invoquant son esprit patriotique sincère et son attachement aux constantes sacrées de la Nation et au glorieux Trône alaouite.

Tout en disant partager les peines de la famille du regretté, le Souverain implore le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les nobles actions qu’il a consenties au service de la Patrie et de l’accueillir en Son vaste paradis parmi les saints et les vertueux.