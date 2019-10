‘‘Le Maroc et le Danemark partagent une longue tradition de coopération dans le domaine du développement et des relations très étroites. Les Rencontres Innovation & Jeunesse organisées du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Rabat par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme de partenariat Danois-Arabe (DAPP) du ministère danois des Affaires étrangères constituent un très bon exemple de la qualité des relations bilatérales’’.

La Princesse Mary, Princesse Héritière du Danemark