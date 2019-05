La Commission permanente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) réunie, vendredi à Paris, dans le cadre de la présidence française du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, a adopté à l’unanimité une résolution évaluant positivement le partenariat pour la démocratie qu’elle avait accordé en 2011 au Maroc.

Dans cette résolution, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe fait ‘‘une évaluation positive’’ des résultats de la mise en œuvre du partenariat avec le Parlement marocain qui avait accédé en 2011 au statut de partenaire pour la démocratie de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Le Maroc est devenu ainsi le premier pays du voisinage de l’UE à avoir ce statut. Le Royaume a également décroché, en avril dernier, le statut de Partenaire pour la démocratie locale du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux.

En vertu de ce statut, le Parlement marocain avait pris un certain nombre d’engagements politiques pour renforcer la démocratie, l’Etat de droit et le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.