Dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de la démocratie participative au Maroc visant à faciliter aux citoyennes, citoyens et organisations de la société civile l’exercice de droit de présenter les pétitions, les motions en matière législatives, et de contribuer à la consultation publique, le Ministère délégué auprès du Chef de Gouvernement Chargé des Relations avec la Parlement et la Société Civile, lance en partenariat avec la Chambre des Représentants et la Chambre de Conseillers la campagne nationale de communication autour de la démocratie participative.

A noter que la cérémonie de lancement de cette campagne sera organisée le mercredi 26 juin 2019 à Rabat.