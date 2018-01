Infomédiaire Maroc – Les équipes de déneigement relevant des directions provinciales de l’Équipement, du Transport et de la Logistique de l’Oriental sont intervenues “en un temps record” pour ouvrir les routes devant la circulation, suite aux dernières chutes de neige dans la région.

Ces opérations sont intervenues suite aux chutes de neige moyennes qu’a connues la région de l’Oriental durant la fin de la semaine dernière au niveau de la préfecture Oujda-Anjad et des provinces de Jerada, Figuig, Taourirt, et Guercif, a affirmé un communiqué du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, ajoutant que tous les moyens humains et logistiques disponibles ont été mobilisés, à savoir des cadres, des techniciens, des chauffeurs et des engins de déneigement, dont le nombre a atteint 14 chasse-neiges.

Rédaction Infomédiaire