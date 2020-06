L’Université Mohammed VI Polytechnique annonce le lancement de la ‘‘UM6P School of Hospitality Business and Management’’ (SHBM), fruit d’un accord récemment conclu avec EHL Group (École hôtelière de Lausanne), afin de l’accompagner dans la création et le développement d’une école hôtelière de classe mondiale.

Un partenariat qui permettra à SHBM de devenir la première école certifiée EHL au Maroc. L’école, qui fait partie du réseau des écoles certifiées EHL, aspire à compléter l’offre académique nationale.

Ouverte sur l’Afrique, SHBM aspire à devenir un symbole d’excellence à l’échelle du continent et sera conduite par sa devise « Nourrir les talents d’aujourd’hui, pour bâtir le Maroc et l’Afrique de demain».

L’objectif de l’UM6P est de développer une nouvelle génération de leaders de l’industrie du tourisme. Pour former ces futurs professionnels en Business et Management Hôtelier, l’école s’appuiera sur l’expérimentation « Le Learning by Doing », une vision commune de l’enseignement partagée par EHL Group et l’UM6P.

Ainsi, l’UM6P ambitionne de créer un écosystème hôtelier global au sein de son campus moderne, doté d’une infrastructure de pointe. Cet écosystème contribuera à cultiver l’essence de cette discipline tout en encourageant l’innovation, la recherche appliquée ainsi que l’entrepreneuriat.

EHL Group a développé un réseau d’écoles certifiées, étendant la portée des standards d’excellence suisses autour du monde. Ce transfert de connaissances englobe les tendances et normes internationales, la méthodologie de formation en management ainsi que les dernières technologies d’apprentissage dans l’industrie. S’appuyant sur plus de 125 années d’expérience dans la formation de professionnels en hôtellerie, l’EHL apporte conseil et assistance à d’autres écoles de gestion hôtelière et les aide à atteindre un niveau de qualité qui correspond aux normes exigées.

La School of Hospitality Business and Management viendra également accompagner et supporter le Pôle Hôtelier National d’Excellence, né de l’alliance entre OCP, l’ONCF, et le Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social. Ce pôle a pour vocation de renforcer et développer l’excellence hôtelière marocaine au service de l’attractivité du pays et de sa renommée internationale.

« Nous sommes heureux de collaborer avec EHL Group, une institution qui forme des professionnels de premier plan depuis plus de 125 ans. En 2019, près de 71,2 millions de touristes internationaux ont voyagé en Afrique. Le tourisme se développe très rapidement sur le continent. Par le biais de cette formation académique exclusive l’UM6P entend renforcer sa pluridisciplinarité et doter le Maroc et le continent d’une relève qui place l’innovation au coeur de son approche. Une relève représentée par une nouvelle génération de jeunes professionnels chevronnés et résilients prêts à affronter les spécificités des mouvances et transformations que connaît l’industrie qui subit actuellement de plein fouet un ralentissement et des conséquences dommageables imposés par la crise sanitaire COVID19.

L’innovation est d’autant plus de rigueur puisque l’industrie de l’hôtellerie devient de plus en plus centrée sur le consommateur, dans un environnement mondialement interconnecté.», a déclaré Hicham El Habti, Secrétaire Général de l’UM6P.

« Nos deux institutions partagent les mêmes valeurs d’excellence et le Maroc a une longue tradition d’hospitalité et d’ouverture. Nous sommes très heureux de contribuer aux efforts de l’UM6P pour améliorer les normes nationales en matière d’hôtellerie et de tourisme par le biais de la formation », a déclaré Olivier Roux, directeur général d’EHL Advisory Services.

L’UM6P prévoit d’accueillir sa première promotion à la rentrée universitaire 2020-2021 pour les études de premier cycle. L’école proposera un programme de licence et un programme de Master ainsi qu’un programme «Vocational Training » dans le cadre de la formation continue.

«La quête d’SHBM vers l’excellence démarre par sa collaboration avec le groupe EHL et l’implication d’un corps enseignant réputé. L’innovation, l’expérimentation et l’excellence font partie de l’ADN de ses deux grandes institutions et offriront à un vivier d’étudiants brillants d’indéniables atouts pour bénéficier d’une formation de premier plan. Le tourisme est l’une des industries qui contribue le plus à la force économique mondiale. Bien que celle-ci ait été durement touchée par cette crise sanitaire sans précédent, l’optimisme et l’espoir sont de rigueurs. Centrer les efforts sur l’humain est clef et permettra d’accompagner ce cap pour en sortir plus grands. Cette nouvelle offre académique exclusive permettra de former un capital humain agile doté de vision et d’une bonne compréhension des enjeux de l’industrie où il opère.» explique Pr. Erdogan Ekiz, doyen de SHBM.

A propos de l’Université Mohammed VI Polytechnique

L’Université Mohammed VI Polytechnique est une institution orientée vers la recherche appliquée et l’innovation, résolument tournée vers l’Afrique, qui ambitionne de se placer parmi les universités mondialement reconnues dans ces domaines.

Engagée dans le développement économique et humain, l’Université met la recherche et l’innovation au service du développement du continent africain. Un positionnement qui lui permet de consolider la position avant-gardiste du Maroc dans ces domaines, à travers la mise en place d’une approche partenariale unique et le renforcement de l’offre de formation en compétences pertinentes pour l’avenir de l’Afrique.

Située dans la commune de Benguerir, à proximité de Marrakech, et logée au cœur de la Ville Verte Mohammed VI, l’Université Mohammed VI Polytechnique ambitionne de rayonner à l’échelle nationale, continentale et internationale.

A propos du groupe EHL

EHL Group est un groupe leader dans la formation professionnelle dispensant des formations en gestion des métiers de l’accueil, du conseil et de l’innovation dans le monde entier. Basé à Lausanne, en Suisse, le groupe compte:

L’EHL Ecole hôtelière de Lausanne, ambassadeur du savoir-faire suisse en matière d’hospitalité traditionnelle, pionnière dans la formation aux métiers de l’accueil depuis 1893 avec plus de 25 000 anciens élèves dans le monde entier. EHL est une école de premier plan qui propose une gamme de solutions d’apprentissage sur le campus et en ligne, notamment, des programmes de premier cycle, des cycles supérieurs et des programmes de certificat aux étudiants talentueux de plus de 120 pays différents. L’école est largement reconnue comme la meilleure au monde et possède deux campus en Suisse, à Lausanne et à Coire-Passugg. Classé au premier rang mondial par QS et CEO, son restaurant gastronomique est le seul établissement de formation au monde détenant une étoile Michelin.

L’Ecole Suisse de Tourisme et de l’Hôtellerie EHL (Chur-Passugg) est l’une des principales écoles de gestion hôtelière pour les spécialistes de l’hôtellerie depuis 50 ans. SSTH offre une formation professionnelle et un enseignement supérieur accrédités par l’état suisse à des étudiants suisses et internationaux de 20 pays dans son hôtel-spa du XIXe siècle récemment rénové à Chur-Passugg dans les Grisons.

EHL Advisory Services est la plus grande société de conseil hôtelier suisse. Elle est spécialisée dans le développement de modèles éducatifs et la garantie de qualité pour les centres de formation, ainsi que dans le conseil stratégique et opérationnel pour les entreprises. EHL Advisory Services a des bureaux à Lausanne, Beijing, Shanghai et New Delhi et a exécuté des mandats dans plus de 60 pays au cours des 40 dernières années.