L’agence qatarie du développement et de la promotion des exportations Tasdeer, la branche en charge des exportations au sein de la Banque de Développement du Qatar (Qatar Development Bank, ou QDB), organise une série de rencontres bilatérales maroco-qataries les 4 et 5 octobre 2022 à Casablanca, et ce dans le cadre des démarches entreprises par la banque en vue d’ouvrir de nouveaux marchés aux exportateurs qataris. Ces réunions s’inscrivent dans la tendance montante des échanges commerciaux entre les deux pays au cours de la dernière décennie, et visent à générer des relations d’affaires entre les entreprises des deux pays grâce à l’identification d’opportunités commerciales et de perspectives de coopération entre les deux parties.

La délégation qatarie, emmenée par la Banque de Développement du Qatar, comprend des industriels et des prestataires de services qataris intéressés par la rencontre d’acheteurs, d’agents commerciaux et de distributeurs potentiels au Maroc, et qui cherchent à créer des partenariats d’import-export dans plusieurs secteurs comme les matériaux de construction, les produits de santé dont les médicaments, le plastique, les produits de soins personnels et domestiques, le tourisme, et d’autres domaines.

L’évènement rassemblera également les représentants du gouvernement et du secteur privé marocains avec leurs homologues qataris, qui introduiront les deux journées de réunions bilatérales en présence des entreprises qataries exportatrices dans les grands secteurs économiques des deux pays.

Au sujet de cette initiative, Abdulrahman Hesham Al-Sowaidi, directeur général adjoint de la Banque de Développement du Qatar, déclare : « ces réunions bilatérales accompagnent, au sein du Royaume du Maroc, les ambitions économiques nationales du Qatar et de ses entreprises exportatrices, et consolident nos efforts persistants en vue de renforcer les échanges commerciaux entre nos deux pays frères, au service des stratégies de développement économique de chacun des deux pays ».

« Ces rencontres B2B constituent une véritable opportunité pour les entreprises privées du Qatar, où notre gouvernement poursuit les efforts à tous les niveaux pour intensifier et diversifier la coopération entre les entreprises qataries et les différents marchés arabes et internationaux, ajoute Monsieur Abdulrahman Hesham Al-Sowaidi. Nous avons la ferme conviction que la coopération fructueuse permettra aux entreprises participantes de bénéficier du climat propice aux affaires qui règne dans les deux pays et de soutenir les PME et leurs écosystèmes, en vue d’accéder à de nouveaux marchés et aux opportunités associées ».

Les exportations du Qatar vers le marché marocain ont progressé de façon remarquable ces dernières années, passant de 150 millions de rials qataris en 2017 à 511 millions de rials qataris en 2021. Cette nouvelle série de réunions s’inscrit dans cette tendance, après les réussites des précédentes rencontres : les entreprises qataries ont déjà participé à des rencontres B2B avec des entreprises marocaines sous l’égide de la Banque de Développement du Qatar en 2014 en présence de 12 entreprises exportatrices, puis en 2017 lors du salon Plast Expo & Plast Pack, ainsi qu’au salon The Big 5 tenu au Maroc en 2018.

Ces réunions bilatérales initiées par la Banque de Développement du Qatar constituent l’un des moyens à travers lesquels la banque renforce son rôle de locomotive en vue de promouvoir l’écosystème des PME et de l’innovation au Qatar, tout en contribuant au développement d’une économie durable, diversifiée et compétitive, à laquelle contribuent pleinement des PME prospères. Le succès de ces réunions repose sur des études de marché complètes et des études de compétitivité globale réalisées sous la direction de la Banque de Développement du Qatar. Les entreprises et les entrepreneurs marocains qui sont intéressés par cet événement peuvent accéder à plus d’information en consultant le lien suivant : https://qatarmoroccob2b.net