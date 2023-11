La 15e édition du Forum international MEDays se tiendra, du 15 au 18 novembre à Tanger, sous le Haut patronage du roi Mohammed VI.

Eu égard à l’actualité, la thématique transversale « Polycrises, Polymonde » revêtira une acuité toute particulière au fil de la cinquantaine de sessions qui se dérouleront quatre jours durant, indique un communiqué de l’Institut Amadeus, initiateur de cet événement.

Plus de 250 intervenants, décideurs politiques et économiques exposeront leurs analyses, éclairages sur les thématiques d’actualité aux plus de 5.000 participants représentant près de 100 pays, confirmant le positionnement du Forum international MEDays comme seul Forum géopolitique global totalement ouvert organisé en Afrique et dans le monde arabe.

Le premier jour du Forum sera consacré, cette année encore, au MEDays Investments Summit, lieu de rencontre privilégié entre les mondes politiques et économiques.

Ce sera notamment l’occasion d’aborder des sujets, tels que l’intégration économique, les infrastructures et industries, l’éducation, le développement durable et l’énergie, notamment à la veille de la COP28, précise la même source.

Les trois autres journées permettront de questionner le nouvel ordre international, qui se dessine avec la montée en puissance de multiples centres de pouvoir, tels que la Chine, la Russie et l’Inde qui contestent la domination des États-Unis et de l’Occident.

Dans le même temps, les acteurs non étatiques, tels que les sociétés transnationales, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales ont également acquis une importance considérable, ce qui rend encore plus complexe la tâche consistant à mettre en place une gouvernance mondiale efficace et inclusive.

Les crises récentes seront au centre des échanges de la communauté d’intervenants des MEDays, note l’Institut, relevant que les questions cruciales de séparatisme, d’instabilité politique, de polarisation et de multilatéralisme seront soulevées par le Forum qui tentera d’apporter un éclairage et des réponses à ces questions au cœur des préoccupations actuelles.

Faisant la synthèse entre l’économie, la politique et le sport, deux sessions seront consacrées à l’organisation tripartite par le Maroc, le Portugal et l’Espagne de la Coupe du monde de la FIFA en 2030 et ses multiples imbrications.

Les principaux angles de réflexion et d’échange du programme porteront notamment sur l’intégration régionale et continentale, la place du Maroc comme porte d’entrée sur le Continent, les enjeux auxquels l’Union africaine fait face, l’enjeu sécuritaire, l’enjeu de stabilité, ou encore l’impact direct et indirect des conflits actuels sur le continent africain.

L’Institut Amadeus souligne que plusieurs chefs d’États et de gouvernements prendront part à cet événement, notamment le président de l’Union des Comore et président en exercice de l’Union africaine, Azali Assoumani, le président de la République de Sao Tomé & Principe, Carlos Vila Nova, et le Premier ministre de la Dominique, président de la Communauté caribéenne, Roosevelt Skerrit.

« La participation du président de Sao Tomé & Principe et du Premier ministre de la Dominique s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération transatlantique souhaitée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI », relève la même source.

Parmi les autres figures politiques majeures qui seront présentes aux MEDays 2023 figurent quatre ministres des affaires étrangères, à savoir Péter Szijjártó (Hongrie), Mahamat Saleh Annadif Khatir (République du Tchad), Ismaïla Madior Fall (Sénégal) et Mamadou Tangara (Gambie), ainsi que l’envoyé spécial du gouvernement chinois sur la question du Moyen-Orient, Zhai Jun, ajoute le communiqué, relevant qu’une cinquantaine de ministres en exercice et anciens ministres tous secteurs confondus seront également présents.

Véritable plateforme de rencontre et de dialogue Nord-Sud et plus précisément des régions Maghreb, Méditerranée, Afrique et Moyen-Orient avec une ouverture croissante sur l’Amérique latine et l’Asie, les MEDays sont un Forum international créé en 2008, qui rassemble chaque année plus de 250 personnalités et experts internationaux en géostratégie, politique, économie et sciences sociales.

Principale conférence internationale non gouvernementale organisée au Maroc, ouvert au grand public et notamment aux jeunes, le Forum MEDays tentera, une nouvelle fois en 2023, de mettre en exergue, à travers les thématiques multidimensionnelles qu’il abordera, la nécessité de consolider la souveraineté, l’indépendance et le leadership des pays du Sud et du continent africain en particulier.