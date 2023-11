Le groupe Marjane a ouvert son premier magasin Marjane City, Place Pietri, au quartier Hassan de Rabat.

Il s’agit d’une nouvelle enseigne avec un concept inédit lancé par l’acteur de la grande distribution.

Marjane City est un supermarché urbain, de petit format, dont la surface commerciale moyenne est de 350 m².

Il permet des courses rapides pour répondre aux besoins du quotidien et propose une offre marché forte pour une clientèle de plus en plus exigeante.