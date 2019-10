‘‘Le Maroc dispose d’un potentiel solaire considérable à exploiter. L’hydrogène solaire, issu de l’électrolyse de l’eau, peut se substituer parfaitement aux hydrocarbures. Avec la baisse du coût du solaire et de l’électrolyse, il est possible de disposer à court terme d’un combustible totalement décarboné et à stockage massif’’.

Brahim Fassi Fihri, Président de l’Institut Amadeus