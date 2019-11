L’initiative « Africa Design Capital » by Africa Design Organization, un événement qui se veut panafricain et international avec pour objectif de mettre en avant le design en tant que levier économique et catalyseur de l’innovation et des industries créatrices, sera lancée en 2020 à Rabat, selon les organisateurs.

Cet événement sera matérialisé par une première édition inaugurale en Afrique à Rabat comme étant la première Africa Design Capital 2020, a annoncé le designer Hicham Lahlou, fondateur et initiateur du projet, avec le concours de plusieurs designers et personnalités du continent africain et du monde entier.

Il s’agit d’une initiative à l’occasion du 5ème anniversaire du lancement de la plateforme Africa Design Days en 2015 à Rabat et Casablanca et d’Africa Design Award en 2014 à Libreville, en partenariat avec plusieurs organisations et institutions publiques et privées de par le monde afin de bâtir des projets et des ponts dans tous les secteurs, a-t-il relevé, notant que cet événement sera organisé chaque deux ans dans une capitale africaine.