Infomédiaire Maroc – Marrakech s’est classée à la 6ème place des villes les plus visitées par les Français durant l’année 2017, rapporte le Routard qui se base sur les données de réservations du site Skyscanner.

La capitale touristique marocaine finit à la 1ère place des villes d’Afrique et du Maghreb les plus réservées par les français, derrière, dans l’ordre, Bangkok, Londres, Lisbonne, New York et Barcelone, et devant Tunis, Madrid et Rome.

La durée moyenne du séjour des Français pour un vol court-courrier est de 6 jours, tandis que la durée moyenne du séjour long-courrier s’élève à 18 jours, rapporte la même source.

Rédaction Infomédiaire