Infomédiaire Maroc – Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a fait part de sa “profonde gratitude” au Maroc pour son accompagnement de qualité de la politique sanitaire en Côte d’Ivoire, notamment en matière de fabrication des médicaments.

“Je me félicite de l’accompagnement de qualité que nous offre le Maroc dans le domaine de la santé et spécifiquement celui du médicament et je voudrais exprimer la profonde gratitude du gouvernement ivoirien pour ce soutien constant et diversifié”, a dit le Premier ministre ivoirien lors de la cérémonie de lancement de la construction de la 1ère usine hors du Maroc du groupe pharmaceutique marocain “Pharma 5”.

Gon Coulibaly a, à cette occasion, passé en revue des exemples de la coopération maroco-ivoirienne en matière de santé, dont le dernier en date est le tout 1er centre d’oncologie médicale et de la biothérapie de Côte d’Ivoire qui a été inauguré, le 17 décembre dernier, par le Président Alassane Ouattara. “C’est une entreprise marocaine qui a livré ce bel édifice qui va prendre en charge nos malades du cancer”, a précisé le premier ministre ivoirien.

