L’encours de la dette privée s’est élevé à 254 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2022, en hausse de 4,1% en glissement annuel, selon le Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques (CCSRS), réuni jeudi au siège de Bank Al-Maghrib (BAM).

S’agissant des émetteurs non-financiers, leur endettement net à fin juin 2022 ressort à un niveau globalement maitrisé et en baisse à 66% des capitaux propres contre 68% à la fin de l’année 2021 et 86% à la fin de l’année 2020, indique BAM dans un communiqué sur cette 16ème réunion du CCSRS.

Au niveau du marché obligataire, les taux ont emprunté en 2022 une trajectoire haussière en particulier sur le marché secondaire. Cette hausse des taux s’est accompagnée d’une augmentation de la volatilité qui a atteint des niveaux élevés.

Au niveau la Bourse de Casablanca, l’indice MASI a enregistré au 9 décembre 2022 une baisse de 15,73% par rapport au début de l’année contre une hausse de 18,35% enregistrée en 2021, fait remarquer la même source.

La volatilité moyenne ressort en repli à 9,4% contre 10,8% au premier semestre 2022. Dans ce contexte, la valorisation globale de la Bourse est en baisse sensible à 17,2x contre 19,8x en moyenne pour les 5 années d’avant crise Covid 19.

Le volume d’émission sur le marché boursier à mi décembre 2022 est quasiment stable en glissement annuel, avec un volume de 2,35 MMDH, relève le communiqué, ajoutant que le ratio de liquidité du marché boursier à fin novembre ressort à 8,51%, en recul de 13,2% en glissement annuel.

Le Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques, composé des représentants de Bank Al-Maghrib, de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale et de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, a fait le point sur l’état d’avancement de la feuille de route inter-autorités de stabilité financière couvrant la période 2022-2024 et examiné le projet de circulaire conjointe des autorités de supervision du secteur financier relative aux conglomérats financiers.

Il a également analysé la cartographie des risques systémiques pesant sur le système financier national, dans un contexte encore entouré de fortes incertitudes, fait savoir le communiqué.

A ce titre, il a passé en revue les conclusions des réunions mensuelles de ses représentants tenues depuis l’avènement de la crise sanitaire ainsi que l’évolution des indicateurs de suivi. Ces derniers continuent de montrer une solidité et une résilience du secteur financier marocain.

Le Comité a, par ailleurs, fait le point sur les travaux préparatoires de la visite sur place des évaluateurs du GAFI, sous la coordination de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier.

Il recommande de maintenir les efforts de toutes les parties prenantes pour la réussite de cette visite, conclut le communiqué.