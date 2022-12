Les Marocains Mohamed Tahnaoui et Abderrahim Ouahabi ont remporté la 2ème édition du Prix Sharjah de la critique de la poésie arabe, a annoncé jeudi le secrétariat général du prix.

Tahnaoui a décroché ainsi la deuxième place pour sa recherche intitulée : « La critique et le processus du rythme poétique », alors que Ouahabi a glané la troisième place pour sa recherche sur « Les schémas de l’imaginaire dans la poésie arabe contemporaine : une approche du discours de la critique et de la poésie ».

Quant à la première place de ce concours organisé par le Département de la culture de Sharjah, elle est revenue au critique yéménite Fathi Al-Sharmani pour sa recherche : « La stratégie de transformation culturelle dans la poésie yéménite contemporaine ».

Ce prix, organisé cette année sous le thème « Transformations du poème arabe contemporain à la lumière de la critique », avec le parrainage du Cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats et souverain de Sharjah, vise à promouvoir la poésie arabe et encourager les critiques et les chercheurs dans les pays de la région.

À cette occasion, le directeur du Département des affaires culturelles de Sharjah, Mohamed Ibrahim Al-Qaseer, a déclaré à la presse que le prix contribue à l’établissement d’une scène critique arabe dédiée à la poésie, comme il enrichit la bibliothèque arabe en raison du grand nombre de participations reçues durant cette deuxième édition.

Il a précisé ainsi que le prix a attiré 53 articles de 12 pays arabes, à savoir l’Égypte (19), le Maroc (13), l’Irak (6) et la Syrie (3), alors que les autres contributions ont été réparties entre les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Algérie, la Jordanie, la Tunisie, le Yémen, le Soudan et la Mauritanie.

Le jury de ce prix s’est composé des critiques arabes Abdullah Al-Sayed (Mauritanie), Siddiq Omar Siddiq (Soudan), Youssef El Fihri (Maroc) et Ayman Thouaileb (Égypte).