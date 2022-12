Deux villages marocains ont été sélectionnés parmi les « Meilleurs villages touristiques du monde 2022 », selon une liste dévoilée, mercredi, par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Il s’agit de Ksar Elkhorbat et Moulay Bouzerktoune, deux villages qui conçoivent le tourisme comme un moteur du développement, ouvrant de nouvelles perspectives en termes de création d’emplois et de revenus tout en contribuant à la préservation et à la promotion des valeurs et de la production locales, indique un communiqué de l’OMT.

L’Organisation souligne également l’engagement des villages en faveur de l’innovation et la durabilité dans toutes ses dimensions – économique, sociale et environnementale – et du choix de développer le tourisme conformément aux objectifs de développement durable (ODD).

En 2022, un total de 32 villages de 18 pays de l’ensemble des cinq régions du monde ont reçu la distinction. L’évaluation a été assurée par un comité consultatif indépendant d’après une série de critères couvrant notamment les domaines des ressources culturelles et naturelles, la promotion et conservation des ressources culturelles, la durabilité, économique, sociale et environnementale, la gouvernance et priorité accordée au tourisme, santé, hygiène et sécurité.

Se félicitant de cette annonce, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné que « pour les populations rurales partout dans le monde, le tourisme peut vraiment produire un changement en créant des emplois, en soutenant les entreprises locales et en maintenant en vie les traditions. La distinction des ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ montre la capacité du secteur de contribuer à la diversification de l’économie et d’offrir des débouchés pour tous en dehors des grandes villes ».

Lors de l’édition 2022, il y a eu un total de 136 villages candidats présentés par 57 États membres de l’OMT (chaque État membre pouvait présenter comme candidats un maximum de trois villages).