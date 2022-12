La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire a tenu à exprimer ses félicitations aux Lions de l’Atlas pour leur belle prouesse, inédite et historique, réalisée brillamment pendant les matchs de la Coupe du monde Qatar 2022.

Laquelle prouesse sportive, a affirmé Fatim-Zahra Ammor, contribuera grandement à booster le secteur touristique du Royaume et attirera de plus en plus de touristes vers la destination Maroc. « Au ministère du Tourisme, nous déploierons tous nos efforts afin que cet intérêt mondial suscité par la performance des Lions de l’Atlas ait des répercussions positives sur le secteur touristique », a-t-elle ajouté dans une vidéo parvenue à l’Infomédiaire.

« Comme vous le savez, notre objectif est de faire en sorte que le nombre de touristes au Maroc atteigne le nombre de 26 millions, à l’horizon 2030 », a également précisé la responsable gouvernementale. Aussi, Fatim-Zahra Ammor a expliqué que le ministère de tutelle, en étroite collaboration avec les professionnels, travaille sur une feuille de route à même de réaliser cet objectif.

Ceci, en privilégiant plusieurs orientations: l’encouragement des investissements, la multiplication des chances de postes d’emploi pour de nombreux jeunes Marocains, la promotion de sites touristiques du pays, entre autres innovations, qui boosteront le tourisme grâce à l’intérêt grandiose suscité par l’épopée historique des Lions de l’Atlas au Mondial, a poursuivi la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solitaire.

