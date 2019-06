Le comité de supervision et de suivi de l’Agence régionale d’exécution des projets (AREP) de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, dans le cadre de son plan d’action 2019, le déblocage de 700 millions de dirhams (MDH) pour le financement de projets de développement dans le territoire de la région.

Un communiqué mis en ligne sur le site web du Conseil de la région indique que le président du Conseil, Ilyas El Omari, a présidé la session ordinaire du mois de juin, tenue vendredi dernier au siège du Conseil en présence du wali de la région, Mohamed Mhidia, et de la directrice de l’AREP, Amal Ouahid.

Le comité a ainsi alloué une enveloppe budgétaire de 417,81 MDH pour le programme de réhabilitation des centres ruraux, de protection des catastrophes naturelles et du développement des équipements culturels dans la région, ajoute la même source.

Le programme d’appui aux jeunes et aux sports, et le programme de soutien de l’enseignement et de la formation seront dotés d’un budget de 96,61 MDH, précise le communiqué.

Le comité a également approuvé l’allocation de 23,8 MDH au financement d’une série de projets dans le secteur de la santé, et de 31,64 MDH au programme d’appui de l’économie sociale et solidaire et de valorisation des produits de l’artisanat.

Le programme de désenclavement et les projets similaires ont, quant à eux, reçu un financement de 165,97 MDH, selon la même source.