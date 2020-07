L’Agence régionale d’exécution des projets (AREP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a supervisé, durant la période 2018-2020, la mise en oeuvre de projets d’investissement d’un montant global de 1,4 milliard de dirhams (MMDH).

Ces projets s’inscrivent notamment dans le cadre des programmes du désenclavement des zones rurales pour un montant de 740,5 millions de dirhams (MDH) et de “Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit” pour 217 MDH, ainsi que de ceux de soutien au secteur de l’éducation et de formation (224,4 MDH) et au secteur de la santé (79,2 MDH), indique un communiqué du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sanctionnant les travaux de la réunion de la commission de supervision et de contrôle de l’Agence.

Cette réunion, tenue vendredi dernier en présence de la présidente de la région, Fatima Hassani, et du Wali de la région, Mohamed Mhidia, a été une occasion pour approuver les points figurant à l’ordre du jour de la session ordinaire de juin 2020, et exposer les principaux projets réalisés et ceux programmés.

Il a été procédé également à l’examen de la nouvelle stratégie d’action de l’Agence au titre de 2020, et à la présentation des projets réalisés en 2019, le plan d’action de l’Agence pour 2020, ainsi que les appels d’offres et les marchés conclus par l’agence pour cette année.

S’exprimant à cette occasion, Hassani a salué les efforts déployés par les membres de la commission de supervision et de contrôle pour accompagner l’action de l’Agence, et le travail accompli par l’Agence en vue de hisser le rythme de réalisation des projets et d’accélérer l’annonce des appels d’offres relatifs aux projets programmés au titre de 2020.

Elle a aussi mis en avant l’accompagnement permanent assuré par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima des différents domaines sur lesquels portent l’action du Conseil de la région, en particulier ceux liés au projets de développement économique et social.

Pour sa part, le Wali de la région, Mohamed Mhidia, a souligné la dynamique considérable marquant la mise en oeuvre des projets et des programmes par l’AREP, appelant à accélérer le rythme de réalisation des projets programmés en vue de promouvoir le développement socio-économique des préfectures et provinces de la région.