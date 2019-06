Vivo Smartphone, entreprise mondiale spécialisée dans les produits et services de l’internet mobile, s’installera sur le marché marocain cet été, annonce l’entreprise dans un communiqué.

Cette implantation vient concrétiser « l’ambition de la marque de transposer son fort succès international dans le Royaume et de porter ses valeurs au plus près des consommateurs de Vivo Morocco, à savoir une technologie de pointe, des designs avant-gardistes et une fiabilité sans faille », relève la même source.

Déjà identifiée par les connaisseurs de jeux-vidéos pour son partenariat avec le célèbre jeu PUBG, ainsi que par les amateurs de sport pour son sponsoring officiel de la Coupe du Monde FIFA Russie 2018 et Qatar 2022, Vivo smartphone entend faire découvrir aux consommateurs marocains « l’univers révolutionnaire de la marque, déjà forte d’une solide renommée internationale et d’une expérience utilisateurs concluante ».

Les valeurs fondamentales de Vivo Smartphone se reflètent dans ses produits, mais également en interne, avec l’ambition de continuer à être une société internationale saine et durable. Vivo Smartphone s’appuie notamment sur des bases de recherche et développement et de production exclusives. Six centres de recherches répartis entre les USA et la Chine sont au cœur du développement des technologies de pointe contenues dans les Vivo Smartphone, et quatre unités de production se répartissent la fabrication totalement contrôlée de ses appareils.

Pour preuve de la qualité supérieure de ses produits et de leur fiabilité, Vivo Smartphone offrira à tous les utilisateurs marocains une garantie de 18 mois sur tous ses produits vendus au Maroc en 2019, soit 6 mois de plus que la moyenne de ses concurrents, souligne le communiqué, notant que le trio technologie, style et service après-vente sont les fers de lance de la stratégie de l’entreprise, en plus d’un maillage territorial important afin de placer le consommateur au centre de ses préoccupations.

La même source note que Vivo Morocco s’apprête à lancer, dès juillet 2019, un nouvel appareil aux caractéristiques techniques de haute volée, au design résolument élégant, à un prix abordable.

Le directeur général de Vivo Maroc, cité par le communiqué, s’est dit « certain que nous pouvons transposer le succès international de Vivo Smartphone au Maroc et redéfinir les règles du marché grâce à nos produits révolutionnaires, design au prix le plus compétitif possible ».

Ainsi, les utilisateurs à la recherche de style, en particulier les jeunes, seront bientôt invités à découvrir ce nouveau produit, mélange parfait entre technologie, mode et fiabilité, sans oublier la tranquillité assurée par la garantie de 12 + 6 mois, par ailleurs valable sur chaque produit acheté en 2019, a-t-il ajouté.