Après avoir engagé 350 milliards de dirhams dans les grands projets d’infrastructures ces dernières années, le Maroc ne manque d’ambitions. C’est ce qui est ressorti de la conférence-débat intitulée “Le développement des infrastructures pour une meilleure économie”, organisée par la Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc à Casablanca. Port de Dakhla Atlantique & Kénitra Atlantique, extension de la ligne LGV entre Marrakech et Agadir, développement du ferroviaire classique et de nouvelles autoroutes… les grands projets d’infrastructures ont été passés en revue. Adil Bahi, Directeur de la Stratégie, des programmes et de la coordination des Transports au Ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau a annoncé que les grands projets à l’ordre du jour nécessiteront une enveloppe de 600 milliards de dirhams. Pour le pilotage, ‘‘une commission d’investissement sur les infrastructures, rattachée au chef du gouvernement, est en réflexion’’, a annoncé le responsable ministériel.