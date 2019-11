Le lancement officiel du fonds de l’eau du Sebou a eu lieu à proximité du lac de Dayet Aoua (province d’Ifrane), à l’initiative de l’organisation de protection de l’environnement WWF Maroc.

Premier en son genre en Afrique du Nord, méditerranée et zone MENA, le fonds de l’eau du Sebou est un ‘’mécanisme de financement durable qui permet la conservation et la restauration des ressources hydriques, de la biodiversité et des activités socio-économiques et culturelles’’.

Il est basé sur une approche de valorisation des services écosystémiques fournis par les bassins versants et s’appuie sur un principe de solidarité entre les fournisseurs des ressources en amont et les utilisateurs en aval.