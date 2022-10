C’est à Erfoud que se sont tenus, jeudi, les travaux de la 9ème session du Conseil d’orientation stratégique de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA). Une réunion présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, en présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchaab Yahdih, du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hrou Abrou, ainsi que les membres du conseil.

Les travaux du conseil ont été consacrés à la présentation des résultats et bilan enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement des zones oasiennes et de l’arganier pour la période 2012-2021, ainsi que des orientations stratégiques futures de l’Agence et du plan d’action pour la période 2023-2025. A cette occasion, le ministre de tutelle a mis en avant une lamélioration de la plupart des indicateurs de développement humain au niveau des zones oasiennes et de l’arganier, notamment la réduction du taux de pauvreté et l’amélioration de l’accès aux infrastructures de base, a-t-il relevé.

Le ministre a également insisté sur l’importance de la coordination, de la convergence des actions et du partenariat entre tous les acteurs du développement territorial, en droite ligne avec les axes du Nouveau Modèle de Développement notamment pour les volets relatifs à l’emploi, l’intégration des jeunes, la participation complète et l’intégration des femmes et de tous les marocains du monde. La nouvelle stratégie 2022-2030 qui est en cours d’élaboration par l’ANDZOA tient d’ailleurs en considération les orientations du Nouveau modèle de développement et des grands chantiers, stratégies nationales et engagements du Royaume à l’international, avec l’objectif de hisser les zones oasiennes et de l’arganier vers un plus haut niveau de développement.