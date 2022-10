Le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n°2.22.783 portant création de nouveaux cercles et caïdats.

Présenté par le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, ce projet de décret vise à créer de nouvelles unités administratives relevant du ressort territorial de six provinces à savoir Driouch, Figuig, Médiouna, Benslimane, Berrechid et Midelt, a indiqué le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

Ces nouvelles unités s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés en vue de rehausser les capacités de gestion de l’administration territoriale dans les provinces concernées, y appuyer l’encadrement administratif et accompagner les mutations démographiques, sociales et urbains, en plus d’adapter la dénomination actuelle de six caïdats avec leurs ressorts territoriaux, a ajouté Baitas, notant que lesdites unités visent également à supprimer un cercle et deux caïdats en raison du changement du statut des deux communes qui en relèvent, élevées désormais au rang de Pachaliks.