Trois projets ont été primés lors du Challenge « EDF Pulse Africa Tour Maroc », étape marocaine du concours d’innovation EDF Pulse Africa, une compétition visant à révéler et à accompagner des innovateurs africains engagés pour le développement énergétique du continent.

Ainsi, la start-up marocaine AZOLIS (catégorie Production électrique off-grid) a été désignée comme lauréat du premier « EDF Pulse Africa Tour Maroc ».

Elle a proposé des batteries intégrant un BMS (Battery Management System) avec « Active Balance » qui permettent d’augmenter leur performance par une durée de vie triplée, d’améliorer leur résistance à la poussière et aux fortes températures.

Le Prix coup de cœur a été remporté par WINSOL (catégorie Production électrique off-grid ), une plateforme proposant un système de générateur électrique hybride entre panneau photovoltaïque et éolienne. Et enfin, le Prix Coup de pouce est revenu à FARASHA SYSTEMS (catégorie Production d’usages et de services électriques ) qui fournit aux développeurs et exploitants de centrales ENR (Énergies Renouvelables), des drones fonctionnant à l’énergie solaire pour l’inspection de centrales électriques.