Le Maroc se prépare à participer au ‘‘Consumer Electronics Show’’ (CES), l’un des plus importants salons en matière de commerce de l’électronique et qui se tiendra du 7 au 12 janvier 2020 à Las Vegas. Ainsi, les clusters marocains CE3M et AMC vont entamer un road-show du 9 au 20 septembre dans les universités, les incubateurs et les technoparcs pour sensibiliser les porteurs de projets.

La date limite pour se faire enregistrer est fixée au 30 septembre à minuit et les inscriptions doivent être faites sur le site, cesmorocco.com. Dix startups seront sélectionnées et seront prises en charge lors de leur exposition au CES. De plus, celles qui seront éligibles au produit « Innov idea » profiteront d’une subvention.