Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret relatif à l’organisation du comité national du développement durable. Présenté par la Secrétaire d’Etat chargée du développement durable auprès du ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, ce projet vise à remplacer le décret publié le 14 mars 2018 ayant porté création du Comité stratégique du développement durable.

Cette démarche s’effectue dans le cadre de mettre en œuvre les recommandations publiées lors des travaux de la première réunion de ce Comité, le 22 février 2019, ainsi que celles du rapport thématique de la Cour des comptes, concernant l’habilité du Maroc à appliquer les objectifs du développement durable 2015-2030, ayant souligné la nécessité de la mise en place d’un cadre et d’un système de gouvernance pour l’adhésion des différents acteurs concernés, en vue de garantir la coordination, le suivi et la mise en œuvre de la stratégie 2030, relative à aux objectifs du Développement durable (ODD). Ce projet répond également aux aspirations du gouvernement afin d’être au niveau des engagements qu’elle a pris dans le cadre de son programme gouvernemental.

Ce programme a insisté sur l’adhésion du Maroc aux efforts internationaux visant à atteindre les ODD, et ce en harmonie avec les engagements internationaux du Royaume depuis l’adoption de la stratégie du développement durable lors de la 70ème session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le projet de décret détermine, particulièrement, les missions et la composition du comité national du développement durable, ainsi que la désignation de nouveaux membres par rapport à ceux du Comité stratégique du développement durable, notamment le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des Affaires générales et de la gouvernance, le Haut-commissariat au plan, l’Agence marocaine du développement durable, l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique, l’Association des présidents des régions du Maroc, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le groupement professionnel des banques du Maroc.

Le projet porte aussi sur la création de deux commissions auprès du comité national, à savoir; une « commission du suivi et d’accompagnement de la stratégie nationale du développement durable » présidée par l’autorité gouvernementale chargée du développement durable et la “commission du suivi et d’accompagnement des objectifs du développement durable” présidée par les services du Chef du gouvernement, qui vise à mettre en place un système de gouvernance chargé du suivi et de l’accompagnement de tout ce qui concerne les ODD.