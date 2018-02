Infomédiaire Maroc – Le conseil de gouvernement a approuvé hier le projet de décret portant création du Comité stratégique de développement durable, présenté par la Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable chargée du Développement durable.

Ce projet de décret vise la création d’un comité, nommé « Comité stratégique du développement durable », présidé par le chef du gouvernement et composé de tous les membres du gouvernement chargés des secteurs prioritaires dans le processus de développement durable.

Le comité sera chargé du suivi de la Stratégie nationale du développement durable, présentée lors du Conseil des ministres tenu le 25 juin 2017.

Ce projet vient concrétiser les dispositions de la loi-cadre portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable, et dont le dernier paragraphe de l’article 15 souligne que la création d’un dispositif d’évaluation et de suivi constitue l’un des piliers de cette charte, et ce afin d’atteindre ses objectifs et de maitriser et rectifier, si nécessaire, les actions entreprises à ce sujet.

Rédaction Infomédiaire