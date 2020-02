Le Maroc et l’Italie, qui constituent deux piliers de la stabilité régionale et partagent la même vision du progrès et de la sécurité, jouissent d’une position de premier ordre et privilégiée pour contribuer à l’effort de développement durable et inclusif dans la région méditerranéenne et en Afrique, a souligné l’ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Balla.

S’exprimant lors d’une journée internationale des activités “ANIE” de la Fédération des entreprises Electrotechniques et Electroniques, organisée lundi à Milan, avec le choix du Maroc comme pays focus, Balla a relevé que cet événement annuel consacré à l’internationalisation consolide encore plus les relations historiques fortes et privilégiées qui lient le Maroc et l’Italie, après la signature du partenariat stratégique multidimensionnel, en novembre 2019 à Rabat, résultat de l’évolution continue des relations entre les deux pays, et se construit sur la confiance et le respect partagés.

Il a fait observer que cette journée offre l’occasion d’explorer l’immense potentiel des opportunités de coopération dans une logique gagnant-gagnant dans tous les domaines d’intérêt mutuel entre les opérateurs économiques.

Le diplomate marocain a rappelé, dans ce sens, que le Maroc est engagé depuis des années dans un effort de développement qui se manifeste sur différents plans de réforme avec un cadre général de stabilité politique et de croissance soutenue depuis 2003.

“Le Plan Maroc Vert, le Plan Halieutis, le Plan Emergence, le Plan Solaire, les réformes politiques et économiques ont nettement amélioré les performances économiques du Maroc, notamment dans le classement Doing Business, gagnant 70 postes au cours des dix dernières années et ont permis au pays de devenir un hub régional indispensable aux yeux des investisseurs internationaux, qui bénéficient au Royaume des infrastructures leur permettant de renforcer leurs projets”, a-t-il soutenu.

A cet égard, l’accélération du développement économique et social du Maroc a généré une progression significative de la demande énergétique, a-t-il enchainé, notant que, pour répondre à ses besoins énergétiques croissants, le Maroc a défini une nouvelle stratégie énergétique qui vise à sécuriser l’approvisionnement énergétique et à optimiser l’accès, tout en rationalisant la consommation et en protégeant l’environnement.

L’ambassadeur s’est attardé, à ce propos, à la stratégie énergétique ambitieuse adoptée par le Maroc dans le cadre des grandes orientations Royales, soulignant que cette stratégie dont les énergies renouvelables représentent la composante majeure, a été développée avec des objectifs clairs et des plans d’action à court, moyen et long termes, accompagnés de réformes législatives, réglementaires et institutionnelles, afin d’atteindre les objectifs de développement durable, et représente une approche stratégique globale et fondamentale pour la réalisation de l’Agenda 2030.

En outre, Balla a fait remarquer que le Maroc, grâce à sa proximité géographique avec l’Europe, occupe une position clé en matière d’intégration régionale de la transmission d’énergie entre les continents européen et africain, relevant que SM le Roi Mohammed VI a joué et joue un rôle crucial dans la mise en œuvre et le suivi de la stratégie nationale dans ce domaine, dans le but de faire du Maroc un centre névralgique dans le domaine de l’alimentation électrique dans toute la région méditerranéenne et africaine.

“Ces atouts ont permis au pays de s’ouvrir à son milieu africain, une ouverture qui lui a permis de se positionner comme un partenaire crédible et fortement engagé dans le développement des économies africaines, sur la base du principe gagnant-gagnant”, a-t-il affirmé.

Organisé par l’Agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes et la Fédération nationale des entreprises Electrotechniques et Electroniques, cet évènement destiné à explorer les opportunités de coopération et d’investissement dans différents domaines, a été l’occasion de mettre en avant le rôle de premier plan que jouent le Maroc et l’Italie dans la région.

Cette journée, à laquelle ont participé 17 entreprises marocaines, a été marquée par des échanges et des rencontres d’affaires entre les opérateurs économiques marocains et leurs homologues italiens