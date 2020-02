La Direction Générale des Services Sociaux des Forces armées royales et la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants ont signé une convention avec la société d’assurance “Maroc Assistance Internationale” visant à offrir une assistance médicale globale et de haute qualité au profit des militaires, en exercice ou en retraite, et de leurs familles.

Entrée en vigueur le 1er février 2020, cette convention a été conclue dans l’objectif d’améliorer les services sociaux offerts aux membres des FAR, y compris les retraités, et leurs familles, indique une source militaire.

La convention prévoit plusieurs avantages dont le transport aller-retour par ambulance, au Maroc et à l’étranger (dans et entre les villes), du lieu où se trouve le patient jusqu’à l’hôpital, précise la même source, notant que ce service bénéficiera au patient et, le cas échéant, à son accompagnateur.

Le transport se fera en ambulance ordinaire ou médicalisée, sur un siège assis ou allongé, à bord d’un avion de ligne ou médicalisé en fonction de l’état du patient, détaille la source, ajoutant que l’accord prévoit également l’hébergement et la restauration du patient et de son accompagnateur dans des hôtels classés au Maroc ou à l’étranger, le transport funéraire au lieu d’inhumation avec acquittement des démarches et formalités administratives et la contribution aux frais funéraires en cas de décès suite à un accident au Maroc ou à l’étranger