Le ministère de la Transition énergétique et du développement durable organise, à partir de ce lundi, des Assises régionales sur le développement durable qui constituent une étape importante dans la refonte de la Stratégie nationale de Développement durable (SNDD), le but étant d’instaurer, avec la participation de toutes les parties prenantes aux niveaux central et territorial, les bases d’un développement plus durable et plus inclusif.

Ces Assises seront lancées lundi à Laâyoune dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, a précisé la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali, lors d’une conférence de presse dédiée au lancement des concertations sur la Stratégie nationale de Développement durable (SNDD), ajoutant qu’elles seront organisées le même jour à Dakhla (Région de Dakhla-Oued Dahab) et à Guelmim (Guelmim-Oued Noun).

Globalement, le programme de ces Assises se déclinera comme suit:

– Le 13 mars: Lancement à Laâyoune (région de Laâyoune-Sakia El Hamra) des Assises régionales.

Tenue de ces Consultations, le même jour, à Dakhla (région de Dakhla-Oued Dahab) et à Guelmim (région de Guelmim-Oued Noun).

– Le 14 mars : Agadir (région de Souss-Massa) et Oujda (région de l’Oriental).

– Le 15 mars : Béni-Mellal (région de Béni Mellal-Khénifra) et Marrakech (région de Marrakech-Safi).

– Le 16 mars : Fès (région de Fès-Meknès), Tanger (région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima) et Errachidia (région de Draa-Tafilalet).

– Le 20 mars : Casablanca (région de Casablanca-Settat) et Rabat (région de Rabat-Salé-Kénitra).

Leila Benali a précisé que cette étape de concertation, qui sera menée avec la participation de tous les acteurs et intervenants locaux, territoriaux, publics et privés, sera l’occasion d’analyser la situation pour jeter les jalons d’une bonne gouvernance à travers la décortication des enjeux du développement durable dans chaque région et la définition des priorités, outre la proposition de solutions capables de faire du développement régional un développement global, équilibré et durable.

En parallèle, une plateforme de consultation citoyenne interactive (www.noussahimo.gov.ma) sera mise en place pour recueillir les avis et opinions des citoyens au Maroc et à l’étranger, dans le but d’assurer la réussite de ce chantier stratégique, a fait savoir la ministre.

Au terme de ce processus de concertation, une Assise nationale devrait être organisée durant l’été pour présenter la version actualisée de la SNDD qui prendra en compte les conclusions des différentes consultations et la feuille de route de sa mise en oeuvre, a-t-elle fait savoir.