Al Barid Bank (ABB) se prépare à lancer du paiement « M-Wallet », grande nouveauté de son application mobile, relevant que ce service s’inscrit dans le cadre du lancement par Bank Al-Maghrib (BAM) de l’écosystème du mobile paiement, avec le principe d’interopérabilité entre les différents établissements homologués.

Le M-Wallet est un moyen de paiement via téléphone mobile accessible par Barid Bank Mobile, interopérable, émis sur un compte bancaire et identifié par le numéro de téléphone mobile du client, explique la même source, notant qu’il permet aux clients d’émettre ou de recevoir des transferts d’argent et d’effectuer des paiements chez les commerçants, quels que soit la banque ou l’établissement de paiement de l’émetteur ou du bénéficiaire.

Ce service vise à développer l’inclusion financière en augmentant le taux de bancarisation et le recours aux services financiers, à réduire les coûts et risques inhérents à la gestion du cash et à maîtriser l’économie informelle.