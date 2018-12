Infomediaire Maroc – La bourse des valeurs de Casablanca a organisé, mardi matin, une cérémonie à l’occasion de la première cotation du Groupe Mutandis, spécialisé dans la production des biens de consommation des ménages. D’un montant total maximum de 400 millions de dirhams (MDH), soit 2 222 223 actions, cette introduction en bourse, la principale sur le marché financier en 2018, consiste en une augmentation du capital social de 215 MDH par l’émission de 1 192 686 actions et une cession de 1 029 537 actions pour un montant de 185 MDH.

Ainsi, cette opération, dont le prix ferme est fixé à 180 dirhams/action (170 dirhams/actions pour les petits porteurs), vise à financer régulièrement les investissements de croissance identifiés au Maroc et en Afrique ou en Europe et à partager avec le plus grand nombre, grand public et institutionnels, les fruits de la croissance future et de la consommation des ménages à travers l’élargissement de l’actionnariat de Mutandis.

Présent dans quatre gammes de produits (détergents, produits de la mer, bouteilles alimentaires et jus de fruits) et possédant 9 usines à Kenitra, Berrechid, Casablanca, Safi, Agadir et Dakhla avec environ 3 200 collaborateurs, Mutandis exporte 34% de son chiffre d’affaires, dont la moitié en Afrique et l’autre moitié entre l’Union européenne, le Moyen-Orient et les États-Unis.

L’entreprise distribue depuis 3 années un dividende de 7,5 dirhams par action de nominal 100 dirhams qui représente, au prix de l’introduction en bourse, un rendement de plus de 4% l’an. Ce dividende s’ajoutera à la progression de la valeur de l’entreprise sur le moyen terme.

S’exprimant lors d’un point de presse, le président du Groupe, Adil Douiri, a indiqué que l’introduction en bourse de Mutandis était »une bonne opportunité à ne pas rater » pour ramener le maximum de petits porteurs, de petits épargnants vers la Bourse de Casablanca. Mutandis est un groupe industriel, qui intervient dans »les produits du quotidien qui nous permettent d’avoir une activité particulièrement régulière, qui progresse de façon relativement lisse avec un niveau de risque relativement modéré », a-t-il ajouté.

Le Groupe produit et fabrique des produits dans lesquels »le consommateur se reconnait », dans lesquels »le petit investisseur à la Bourse de Casablanca se reconnait », des produits »simples faciles à comprendre », »des produits du quotidien », a-t-il ajouté, rappelant que Mutandis est également »un propriétaire de marques marocaines et développe des produits avec des marques, ce qui rend sa relation avec le consommateur directe et non par le biais de marques qui appartiendraient à quelqu’un d’autre ».

Mutandis verse un dividende »significatif, important et régulier », depuis plusieurs années et ambitionne »de continuer à le verser dans les années prochaines », a-t-il fait observer, soulignant que le Groupe allie donc croissance, ambition et développement, d’un côté, et distribution de dividendes, de l’autre. »Et c’est pour cela qu’il sera, je l’espère, un bon véhicule d’investissement, y compris pour les petits porteurs », a-t-il poursuivi.

« 3 200 petits porteurs n’est qu’un début, nous allons faire de notre mieux, pour continuer à élargir notre base de petits investisseurs, d’épargnants, en communiquant, en étant proche d’eux, en étant très ouverts, en étant extrêmement transparents comme nous l’avons toujours été depuis 2008, année de notre création », a-t-il dit.

