Des actions ont été prises au niveau juridique et sur le plan de la gestion proactive afin de maîtriser l’impact de la crise sur les réserves en devises du pays et de maintenir la capacité de l’économie nationale à répondre notamment aux besoins alimentaires et énergétiques, a annoncé le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Ainsi, un total de 4,5 milliards de dollars a été mobilisé jusqu’à présent, en particulier à travers le tirage de près de 3,2 MMDH dans le cadre de la Ligne de précaution et de liquidité du Fonds monétaire international (FMI) et de 270 millions de dollars de la ligne de protection contre les risques de catastrophes avec la Banque mondiale

Ces efforts, ainsi que les actions engagées pour mobiliser les financements extérieurs dans le cadre des relations de coopération avec les différents partenaires, permettront au Maroc de maintenir son stock de devises pour couvrir 6 mois d’importation.