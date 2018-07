Infomediaire Maroc – La 7ème édition Devoxx Morocco est en préparation. Devoxx Morocco se veut un rendez-vous porté par la jeunesse de ce pays, pour la jeunesse de ce pays afin d’inculquer la culture du code et son importance pour une transformation digitale durable pour notre pays!

Cette année, Casablanca abritera la seule conférence Devoxx dans la région MEA (Middle East & Africa), sous la thématique “Beyond The Hype” et vise ainsi la participation de plus de 1 800 personnes venant de différents pays et qui assisteront à près de 200 sessions animées par plus de 150 experts conférenciers de renommée internationale et provenant directement des plus grandes firmes qui sont les acteurs mondiaux des NTIC, notamment : Facebook, Oracle, IBM, Google, RedHat, Spring, et beaucoup d’autres…

