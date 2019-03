Mohamed Ifrah a été nommé au poste de directeur général DHL Maroc, Tunisie et Mauritanie. Le leader du marché marocain de transport express international de documents et colis a fait le choix d’un homme de grande expérience pour piloter les activités de l’entreprise dans la région. De nationalité marocaine, Ifrah possède un parcours riche d’un quart de siècle dans le secteur de la messagerie internationale et de la logistique. Agé de 45 ans, il a démarré sa carrière au sein de DHL en 1995 et gravi tous les échelons pour devenir un homme clé de l’entreprise. Il a ainsi mené avec succès un grand nombre de chantiers, occupant plusieurs postes à responsabilité dont le dernier en date, en tant que directeur financier de DHL Maghreb, entre 2012 et 2018.

