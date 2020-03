La 8ème Conférence Ministérielle sur la Migration et le Développement (Dialogue 5+5) se tient ces 1er et 2 mars à Marrakech. Cette conférence s’inscrit dans le prolongement des initiatives internationales et régionales existantes. Cette proposition marocaine a recueilli l’approbation des ministres des affaires étrangères des pays de la Méditerranée occidentale réunis à Malte le 18 janvier 2019.

Son objectif est d’initier une approche consensuelle des questions migratoires à travers la recherche de convergence en raison de l’interdépendance entre la migration et le développement. Cette démarche devrait se fonder sur une réflexion commune des Etats du Dialogue 5+5, l’identification des actions conjointes réalistes et réalisables ainsi qu’une véritable coopération dans les différents domaines liés à la migration