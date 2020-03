La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, a annoncé samedi à Montréal le lancement prochainement d’une plateforme écosystème de communication avec les Marocains du monde et les investisseurs afin d’accompagner les changements structurants que connaît le Royaume en termes notamment de décentralisation, de système du réseautage des banques et d’investissement.

Cette nouvelle structure vient en appui au projet de la plateforme ‘‘invest-day’’ qui regroupe les acteurs et partenaires concernés par l’investissement, et dont le lancement est prévu fin mars dans la région Souss-Massa, a expliqué Mme El Ouafi à la MAP au terme d’une rencontre tenue avec les compétences marocaines du Canada.

Cette rencontre organisée en marge de la visite de travail qu’effectue la ministre déléguée dans le pays nord-américain en présence de l’ambassadeur du Maroc à Ottawa, Souriya Otmani et du Consul général du Royaume à Montréal, Fouad Kadmiri, a été marquée par des interventions des représentants de la présidence du gouvernement, de la Fondation Hassan II pour les MRE, de la Caisse centrale de Garantie (CCG), du Groupement marocain des banques et de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.

El Ouafi a qualifié cette rencontre «de véritable succès» du point de vue de l’objectif fixé par le ministère délégué en matière de mobilisation des compétences et de mise à profit des expériences en vue de contribuer au développement de leur pays.

Les discussions riches et constructives qui ont eu lieu lors de la rencontre ont révélé un certain manque en communication, a relevé la ministre, précisant qu’«avec les partenaires présents, il a été décidé de lancer une plateforme pour promouvoir les informations et combler le manque de communication en matière d’investissement».

Le programme de cette visite, qui s’inscrit dans le cadre d’un nouveau programme de communication du ministère délégué, prévoit en substance des rencontres avec des membres de la communauté marocaines résidant dans les villes de Montréal et de Toronto, qui accueillent plus de 160.000 Marocains