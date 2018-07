Infomediaire Maroc – Le Maroc et le Royaume Uni tiendront leur 1ère session du Dialogue Stratégique, ce jeudi à Londres, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita et son homologue, le Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et au Commonwealth, Boris Johnson.

La délégation marocaine comprendra également la Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mounia Boucetta, et le Secrétaire d’Etat chargé de l’Investissement, Othmane El Ferdaous, ainsi que d’autres hauts responsables de différents départements ministériels. La session inaugurale du 1er Dialogue Stratégique Maroc-Royaume Uni, verra la signature, par les 2 ministres des Affaires étrangères, de plusieurs accords, visant à renforcer davantage le cadre juridique existant entre les 2 pays.

A suivre !

Rédaction Infomediaire.