Infomédiaire Maroc – Plus de 1 300 professionnels du digital et une quarantaine de speakers de haut niveau originaires d’une vingtaine de pays d’Afrique et d’ailleurs sont attendus à la 4ème édition de l’African Digital Summit (ADS), prévu les 22 et 23 février prochain à Casablanca.

L’objectif de cette édition est de faire découvrir aux annonceurs les tendances du digital et anticiper sur les évolutions futures impactant leur stratégie marketing et leur fonctionnement en général au Maroc et en Afrique, selon Mounir Jazouli, président du Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) et fondateur de l’ADS.

Comme chaque année, l’ADS regroupera les annonceurs, les professionnels du marketing et du digital, les éditeurs, les médias et les agences d’Afrique et des autres continents, a-t-il indiqué.

Rédaction Infomédiaire