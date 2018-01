Infomédiaire Maroc – L’encours des crédits à l’immobilier s’est accru de 4,2% à fin novembre 2017, après +2,2% un an plus tôt, relève la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des finances, dans sa note de conjoncture du mois de janvier 2018.

Cette progression a été tirée par l’accroissement des crédits accordés à l’habitat de 3,9% et par l’accélération du rythme de croissance des crédits attribués à la promotion immobilière (+5,8% au lieu de +2,3% à fin juin 2017 et -6,3% à fin novembre 2016), explique la même source.

Rédaction Infomédiaire