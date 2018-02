Infomediaire Maroc – L’agence ‘‘Interworld’’ organise la 6ème édition du Forum du Paiement Electronique en Afrique exclusivement consacrée au Digital Banking et à la Fintech.

Cet événement aura lieu les 22 & 23 février prochains à Casablanca Hôtel. Cette année, le forum fait le point sur la transformation digitale en Afrique, révèle les nouveaux enjeux du marché financier et met en avant le rôle de la sécurité dans la gestion des transactions bancaires et ce grâce à la participation d’experts nationaux et internationaux.

Le Forum connaitra la participation active des banques et des institutions financières, des sociétés monétiques, des développeurs de solutions technologiques et des institutions de régulation du Maroc et d’Afrique francophone.

Rédaction Infomediaire.