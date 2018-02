Infomediaire Maroc – Le Centre d’éthique des affaires de l’Université Al Akhawayn (CBE), en collaboration avec la CGEM Rabat Salé Kenitra, a organisé, les 1er, 7 et 17 février dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, un programme de formation et d’accompagnement sur ‘‘Les Codes de conduite et la conne gouvernance d’entreprises’’ au profit de chefs et dirigeants d’entreprises de la région.

S’étalant sur 3 jours répartis sur 3 semaines, ce cursus visait à développer et renforcer les capacités pour maitriser le processus conceptuel et appliquer l’approche méthodologique facilitant la conception et la mise en œuvre des codes de conduite.

La formation comprenait également des séances de coaching personnalisées en vue d’aider les dirigeants à réussir l’intégration des codes de conduites au sein de leurs organismes.

Rédaction Infomediaire.