Infomédiaire Maroc – Selon l’édition 2019 du Rapport digital annuel publié par l’agence ‘‘We Are Social’’ et la plateforme Hootsuite, qui délivre les dernières données et tendances internationales du digital, du social media, du mobile et du e-commerce, le Maroc compte 22,57 millions d’internautes, soit un taux de pénétration de 62%. Le pays renferme également 17 millions d’utilisateurs de réseaux sociaux, soit un taux de pénétration de 47%, dont 16 millions via le téléphone mobile, correspondant à un taux de pénétration de 44%.

Le taux de pénétration de l’accès à Internet place le Maroc au-dessus de la moyenne mondiale (57%) et devant les autres puissances économiques africaines comme l’Afrique du Sud (54%), le Nigeria (50%) et l’Egypte (49%). Les internautes Marocains sont constituées en grande partie des tranches d’âge 18-24 ans et 25-34 ans.

S’agissant de l’utilisation des réseaux sociaux, le taux de pénétration affiché par le Maroc (47%) dépasse la moyenne mondiale de deux points et permet au Royaume d’être mieux classé que l’Afrique du Sud (40%), l’Égypte (40%) ou encore le Nigeria (12%). Et concernant les médias sociaux, avec 2h33mn par jour, le Maroc est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 2h16mn.

Le rapport montre en outre que WhatsApp (81% des internautes) et Facebook (76%) sont les applications les plus utilisées dans le pays. Elles sont suivies de YouTube (60%) Instagram (45%) et Facebook Messenger (43%).

Le Maroc présente aussi un taux de pénétration (120%) qui dépasse la moyenne mondiale (115%) pour ce qui est de la connectivité mobile. Par contre, il affiche une moyenne inférieure concernant le temps passé quotidiennement sur internet mobile (2 h 53, contre 3 h 14), le nombre moyen de comptes sociaux par personne (6 contre 8,9) et l’utilisation de portefeuilles mobiles (12% contre 37%). S’agissant du commerce électronique, le document révèle que 29% de Marocains ont un compte bancaire, 0,2% une carte crédit (contre 18% dans le monde), 0,6% un compte mobile et que 2% achètent ou paient leurs factures en ligne.

