Infomédiaire Maroc – Casablanca a vécu, cette semaine, le lancement d’ADA Code Académie, 1ère école marocaine pour former les codeurs de demain.

Fruit d’un partenariat entre l’école casablancaise de management, Adalia School of Business, et le cabinet de conseil et d’expertise en IT, X-Hub, la nouvelle école ambitionne de devenir un partenaire privilégié des projets digitaux, que ce soit en production pure ou en matière des nouveaux services marketing on-line.

Développement d’applications, de services, d’objets connectés ou d’intelligence artificielle, exploitation de données massives, management agile, culture digitale, seront parmi les éléments clés du programme.

Rédaction Infomédiaire