Infomédiaire Maroc – Le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, a indiqué que le montant total des recouvrements effectués à travers la contrainte par corps au niveau des différents postes-frontières s’élève à 4,19 MDH durant la période s’étalant entre le 29 avril 2009, date de publication de l’arrêté conjoint des ministères de la Justice, de l’Intérieur et de l’Économie et des Finances et novembre dernier.

Intervenant au parlement, Aujjar a affirmé qu’après recouvrement des montants dus, les personnes arrêtées ont été autorisées à poursuivre leur voyage après annulation des mandats de recherches émis à leur encontre.

Il a noté que, afin de faciliter les démarches de contrainte par corps, son département a coordonné avec les ministères de l’Intérieur et de l’Economie et des Finances dans le but d’adopter une nouvelle procédure permettant la liquidation immédiatement les dossiers de la contrainte par corps.

Rédaction Infomédiaire