Mazars consolide son offre « Digital & Technology » en créant une nouvelle Business Unit dédiée aux activités portant notamment sur la digitalisation des services, l’élaboration de feuilles de route digitales et de stratégies technologiques, et la transformation des entreprises dans un contexte digital y compris les fonctions IT/SI/CDO, la data et la cybersécurité.

Avec l’arrivée de Nabil Kettani en tant qu’Associé en charge de la nouvelle Business Unit « Digital & Technology », Mazars au Maroc renforce son expertise dans ce domaine d’activité et étend ses champs de compétences pour répondre aux attentes et aux besoins de ses clients.

Depuis près de 25 ans, Nabil Kettani accompagne les entreprises privées, les administrations et entreprises et établissements publics de toutes les tailles, opérant dans tous les secteurs d’activités, au Maroc et dans d’autres pays africains, dans leur transformation technologique et digitale. Il a développé des expertises dans plusieurs domaines, allant de la transformation des entreprises autour des ERP, la digitalisation des services publics, à l’élaboration de stratégies technologiques et digitales, l’amélioration de l’expérience client en passant multicanale, la transformation des fonctions SI et l’organisation de la cybersécurité.

Nabil a débuté sa carrière en SSII, puis dans des cabinets d’audit et de conseil dont Mazars où il a effectué un passage de 2005 à 2008. Il s’est lancé dans une aventure entrepreneuriale qui s’est soldée par le rachat de son entité par PwC en 2011. Lors de sa dernière expérience, Nabil était Associé de PwC en charge des activités technologiques et digitales, de l’Experience Center de PwC et du Centre d’Excellence Cybersécurité au Maroc.

Pour Abdou Diop, Managing Partner: « Les mutations des marchés, les conjonctures nationales et internationales ainsi que les facteurs exogènes et endogènes aux entreprises impliquent une reconfiguration et une révision de leurs business models et de leurs stratégies. Nous constatons, de plus en plus, que nos clients expriment des attentes et des besoins en matière de transformation technologique et digitale. C’est pour les accompagner dans leur évolution que Mazars a souhaité renforcer son offre de services en lançant une nouvelle Business Unit dédiée à cette activité. Nabil Kettani, un ancien de Mazars, était pour nous la personne idoine pour porter cette nouvelle offre. Il a développé des expertises avérées et reconnues dans différents domaines. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses missions ».