Orange Maroc a remis les prix aux gagnants de la 1ère édition de l’Orange Summer Challenge (OSC) au cours d’une cérémonie officielle, tenue le mercredi 19 octobre, en partenariat avec Google, Ernest & Young (EY), et avec le soutien de la coopération allemande représentée par la GIZ, au Studio des Arts Vivants de Casablanca.

Opérateur engagé à construire un monde plus durable et inclusif, Orange Maroc a multiplié à travers les années les dispositifs d’accompagnement de start-ups pour favoriser entre autres l’éclosion de projets d’entreprenariat social.

Sous la thématique « Tech4Good », cette 1ère édition de l’Orange Summer Challenge (OSC) s’inscrit dans cette démarche d’engagement, en accompagnant les jeunes développeurs dans divers domaines technologiques pour créer des solutions innovantes aux défis sociétaux du monde actuel.

Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc, a déclaré à cette occasion : « Cette première édition de l’Orange Summer Challenge témoigne une fois encore de notre volonté d’être l’opérateur marocain qui met l’inclusion numérique en tête de ses priorités. A travers les actions que nous avons menées avec cohérence depuis de nombreuses années, en partenariat avec les institutions gouvernementales et les ONG marocaines, depuis l’opération Super Codeurs, initiée dès 2017, jusqu’à la création de notre Orange Digital Center, nous investissons dans le développement des compétences, l’employabilité des jeunes et la consolidation d’un secteur de la Tech marocaine doté des moyens humains au service de ses ambitions ».

L’OSC est un programme initié au cours de l’été 2022, sous forme d’un stage intensif de 3 mois dans le cadre de l’Orange Digital Center (ODC), cet espace gratuit dédié à l’accompagnement numérique et à l’innovation pour tous, inauguré en mars dernier à Rabat. La compétition a mobilisé les « geeks » de l’ODC, des jeunes talents, filles et garçons à parité, qui ont été coachés par les experts de l’Ecole du Code pour la partie software, du FabLab solidaire pour la partie hardware, tout en bénéficiant de l’appui de l’accélérateur de start-ups du Centre, dans un environnement à la fois ludique et enthousiaste.

Au cours de la cérémonie du 19 octobre, les 4 projets finalistes suivants ont pitché et soumis au vote le fruit de trois mois de labeur : KID CAN, PHYAR, SALVA et YOUR TAP.

À la suite de leur présentation, les équipes ont été classés à travers un système d’évaluation associant la note donnée par les encadreurs de l’Orange Digital Center au vote du public exprimé en direct lors de l’événement via une application mobile dédiée. La décision a été faite sur la base des critères d’intérêt du projet et son adaptation aux besoins du pays, mais aussi sur la qualité de la présentation et sur le professionnalisme des supports proposés par les candidats.

Et c’est ainsi qu’après le vote du public, le grand vainqueur de cette première édition de l’OSC a été révélé. Il s’agit de l’équipe PhyAr ! Arrivent ensuite dans le classement Salva, Kidcan, YourTap respectivement second, troisièmes et quatrièmes lauréats. Les deux prix Coup de cœur de Google et Ernest & Young Maroc ont quant à eux été remis à Salva et Kidcan ! Les deux startups bénéficieront d’un apport financier pour développer leurs projets.

Ayant une vision stratégique commune pour le développement de ces startups qui cherchent à améliorer les conditions de vie de tout un chacun, Orange Maroc, Google et Ernest & Young Maroc se sont engagés à soutenir les équipes lauréates dans le développement futur de leurs projets dans le cadre d’un business plan professionnel.

Bravo à tous les jeunes entrepreneurs pleins de talents et de créativité qui ont été inspirés pour mettre en œuvre des solutions innovantes qui placent la technologie au service du développement durable ! Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition de l’OSC !