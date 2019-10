L’Ambassadeur du Roi à Pretoria, Youssef Amrani, a présenté, ce mardi, au Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, ses lettres de créance en tant qu’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi auprès de ce pays.

Et dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience, Amrani a indiqué que la présentation de ses lettres de créance au Chef d’Etat sud-africain marque ‘‘un moment fort’’. ‘‘Désormais, c’est sous la haute confiance royale et conformément aux hautes orientations royales que je m’évertuerais avec dévouement et en étroite collaboration avec les autorités sud-africaines à donner substance à l’ambition renouvelée de nos deux pays d’inscrire la relation bilatérale dans des dynamiques vertueuses à la faveur d’un partenariat qui se veut plus que jamais riche dans sa substance, volontariste dans sa démarche et prometteur dans sa perspective’’.

Il s’agira de concrétiser cette ambition à travers un effort conjoint plaidant en faveur d’un renfoncement global des liens privilégiés et historiques que les deux pays ont hérités de la lutte, qu’ils ont menée ensemble et dans un esprit de solidarité, contre l’apartheid et pour la libération du continent africain, a dit l’Ambassadeur, ajoutant que l’ampleur de cette mission impose un engagement continu et un sens aigu du devoir.